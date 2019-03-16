16 Mart 2019, Cumartesi
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HAZIRLIKLAR HIRSLA SÜRÜYOR
Cimbom, yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların çalışmaları bir hayli hırslı geçiyor. Teknik direktör Fatih Terim de oyuncularının arzusundan ve kazanma isteklerinden memnun. İdman performansının aynı şekilde sahaya da yansımasını istiyor.
3 puana 4 gün izin
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Galatasaray, Bursaspor ile oynadıktan sonra lige verilecek uzun arada izne çıkacak.
"İmparator" lakaplı Fatih Terim'in Timsahlara karşı alınacak olası 3 puan halinde futbolcularına 4 gün izin vereceği öğrenildi. Aslan'ın zorlu deplasmanda rakibine takılması halinde ise programın değişebileceği kaydedildi.
HAZIRLIKLAR HIRSLA SÜRÜYOR
Cimbom, yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların çalışmaları bir hayli hırslı geçiyor. Teknik direktör Fatih Terim de oyuncularının arzusundan ve kazanma isteklerinden memnun. İdman performansının aynı şekilde sahaya da yansımasını istiyor.
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