16 Mart 2019, Cumartesi
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Aslan dün aralarında Duygun Yarsuvat'ın da bulunduğu 20 hukukçu ile birlikte kulüp binasına geldi. Ancak Yarsuvat ve yanındaki hukukçulardan sadece birinin görüşmeye girmesi istendi. Sinirlenen Metin Aslan ise bunu kabul etmeyerek savunma vermeden ayrıldı.
Yönetim, Metin Aslan'ın işi bilerek yokuşa sürdüğünü belirtirken, muhalefet cephesi ise başkan Mustafa Cengiz'i "Disipline gönderilen birine savunma hakkı bile vermiyor" sözleriyle eleştirdi. 23 Mart'daki Mali Genel Kurul öncesi yönetim ve muhalefet cepheleri giderek sertleşiyor.
Gerilim artıyor
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019
Mali kurula doğru tansiyon tırmanıyor. Eski divan başkanı Aslan 20 avukatla geldi. Sadece 1’ine izin verilince savunma yapmadan gitti.
Sarı kırmızılı kulisler çok karışık... Yönetim ile muhalefet arasındaki elektrikli ortam her geçen gün artarak sürüyor. Gergin geçen Divan Kurulu Toplantısı'nda gündemlerden biri de disipline sevk edilen eski divan başkanı Metin Aslan'ın durumuydu. Yönetim çok eleştirilmişti.
Aslan dün aralarında Duygun Yarsuvat'ın da bulunduğu 20 hukukçu ile birlikte kulüp binasına geldi. Ancak Yarsuvat ve yanındaki hukukçulardan sadece birinin görüşmeye girmesi istendi. Sinirlenen Metin Aslan ise bunu kabul etmeyerek savunma vermeden ayrıldı.
Yönetim, Metin Aslan'ın işi bilerek yokuşa sürdüğünü belirtirken, muhalefet cephesi ise başkan Mustafa Cengiz'i "Disipline gönderilen birine savunma hakkı bile vermiyor" sözleriyle eleştirdi. 23 Mart'daki Mali Genel Kurul öncesi yönetim ve muhalefet cepheleri giderek sertleşiyor.
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