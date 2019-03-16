16 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

100. randevu

100. randevu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Galatasaay, yarın akşam ile tarihindeki 100. maçına çıkacak.

Uzun yıllara dayanan rekabette Cimbom'un rakibine karşı 51-26 üstünlüğü bulunuyor. 22 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Ancak ve öğrencileri yarın 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

3 FUTBOLCU SARI SINIRINDA

Cimbom'da mücadelesi öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Christian Luyindama yarın kart görmeleri halinde Yeni maçında forma giyemeyecekler. Haftaya kart görürlerse ise deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.

YERLİLER BEKLEYİŞTE

Cimbom'da ve Yunus Akgün'ün durumları belirsizliğini koruyor. Yabancı kısıtlaması gelirse bu iki ismi kadrosunda tutmayı planlıyor. Ancak sistem mevcut haliyle sürerse Sinan ile yollar ayrılacak, Yunus'tan da bonservis geliri elde edilecek. Sarı-kırmızılılar bu konuda net kararı bekliyor.
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