16 Mart 2019, Cumartesi
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3 FUTBOLCU SARI SINIRINDA
Cimbom'da Bursaspor mücadelesi öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Christian Luyindama yarın kart görmeleri halinde Yeni Malatya maçında forma giyemeyecekler. Haftaya kart görürlerse ise Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.
YERLİLER BEKLEYİŞTE
Cimbom'da Sinan Gümüş ve Yunus Akgün'ün durumları belirsizliğini koruyor. Yabancı kısıtlaması gelirse Galatasaray bu iki ismi kadrosunda tutmayı planlıyor. Ancak sistem mevcut haliyle sürerse Sinan ile yollar ayrılacak, Yunus'tan da bonservis geliri elde edilecek. Sarı-kırmızılılar bu konuda net kararı bekliyor.
100. randevu
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Galatasaay, yarın akşam Bursaspor ile tarihindeki 100. maçına çıkacak.
Uzun yıllara dayanan rekabette Cimbom'un rakibine karşı 51-26 üstünlüğü bulunuyor. 22 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Ancak Fatih Terim ve öğrencileri yarın 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
3 FUTBOLCU SARI SINIRINDA
Cimbom'da Bursaspor mücadelesi öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Christian Luyindama yarın kart görmeleri halinde Yeni Malatya maçında forma giyemeyecekler. Haftaya kart görürlerse ise Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.
YERLİLER BEKLEYİŞTE
Cimbom'da Sinan Gümüş ve Yunus Akgün'ün durumları belirsizliğini koruyor. Yabancı kısıtlaması gelirse Galatasaray bu iki ismi kadrosunda tutmayı planlıyor. Ancak sistem mevcut haliyle sürerse Sinan ile yollar ayrılacak, Yunus'tan da bonservis geliri elde edilecek. Sarı-kırmızılılar bu konuda net kararı bekliyor.
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