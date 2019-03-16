16 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim: 6 - Samet Aybaba: 1

Fatih Terim: 6 - Samet Aybaba: 1
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Teknik Direktörü ile , bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Terim’in 6-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

'in 26. haftasında ile karşılaşacak. Bu müsabaka teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü ile Bursaspor Teknik Direktörü , ilk olarak 1 Ağustos 1997 yılında oynanan lig maçında mücadele etti. O dönemde Terim sarı-kırmızılıların başındayken, Aybaba ise 'nü çalıştırıyordu, müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

12. randevu

Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar hepsi ligde olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Terim, söz konusu müsabakalarda Galatasaray'ın, Aybaba ise Bursaspor, , , , , , Vanspor ve MKE Ankaragücü'nün teknik patronuydu. Fatih Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Samet Aybaba, Terim'e karşı tek galibiyetini geçtiğimiz sezon Sivasspor'u çalıştırırken, sahasında 2-1'lik skorla aldı.

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