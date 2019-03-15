15 Mart 2019, Cuma
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REST ÇEKTİ
Başkan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda 23 Mart'ta yapılacak mali genel kurulda "Beni mali açıdan ibra etmeyin" diyerek rest çekmesi ise önümüzdeki günlerin yönetim için oldukça sıkıntılı geçmesi anlamına geliyor.
Yüksek gerilim
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Geçen Ekim ayında ortaya çıkan kulübe bu yıl üyelik için başvuran Galatasaray Lisesi mezunu 210 kişinin 141'inin evraklarında sahte imza tespit edilmesi konusu Mustafa Cengiz'in canını ciddi anlamda sıkıyor.
Liseliler konuyu 'hayat memat' meselesi haline getirirken, Cengiz ise konunun üzerine giden liselilere 'olay savcılığa verildiği anda çift taraflı üzüntü olur' sözleriyle aba altında sopa gösterdi. Bu durum liselileri daha da kızdırdı ve tepkileri artırdı.
REST ÇEKTİ
Başkan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda 23 Mart'ta yapılacak mali genel kurulda "Beni mali açıdan ibra etmeyin" diyerek rest çekmesi ise önümüzdeki günlerin yönetim için oldukça sıkıntılı geçmesi anlamına geliyor.
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