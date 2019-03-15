15 Mart 2019, Cuma
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KALECİ DE LAZIM
Az da olsa Badou Ndiaye'nin yeniden kiralanma ihtimali var ama bu formuyla Onyekuru'nun devam etme şansı ortadan kalktı. O nedenle sol kanada bir isim alınacak. 8 numara konusu ise kulübü zorlayacak. Aynı şekilde Muslera'nın yanına bir yedek kalecide zorunluluk gibi duruyor.
Badou Ndiaye'yi Stoke City'den 750 bin euro'ya kiralayan Galatasaray, Senegalli futbolcuya ise yıllık 2.7 milyon euro ödeyecek.
Bu sezon toplamda 25 maça çıkan Ndiaye takımına 2 gol, 4 asistlik katkı yapabildi. 28 yaşındaki futbolcunun performansı eleştiri alırken Terim'in Ndiaye'yi yeniden kiralama konusunda şimdilik kararsız olduğu belirtiliyor.
Yaz dönemi de hareketli geçecek
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapan Galatasaray’da ön libero ve sol kanat boşalacak.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle devre arasında forvet ve stoper işini çözdü. Hem de stopere 3 isim, forvete de 2 isim birden alarak. Ama yaz aylarında yönetimi yine yoğun bir mesai bekliyor. Öncelik kiralık sözleşmesi bitecek Ndiaye ile Onyekuru'nun yerlerine gelecek isimlerde...
KALECİ DE LAZIM
Az da olsa Badou Ndiaye'nin yeniden kiralanma ihtimali var ama bu formuyla Onyekuru'nun devam etme şansı ortadan kalktı. O nedenle sol kanada bir isim alınacak. 8 numara konusu ise kulübü zorlayacak. Aynı şekilde Muslera'nın yanına bir yedek kalecide zorunluluk gibi duruyor.
Badou Ndiaye'yi Stoke City'den 750 bin euro'ya kiralayan Galatasaray, Senegalli futbolcuya ise yıllık 2.7 milyon euro ödeyecek.
Bu sezon toplamda 25 maça çıkan Ndiaye takımına 2 gol, 4 asistlik katkı yapabildi. 28 yaşındaki futbolcunun performansı eleştiri alırken Terim'in Ndiaye'yi yeniden kiralama konusunda şimdilik kararsız olduğu belirtiliyor.
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