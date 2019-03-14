14 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Grujic’i gözüne kestirdi

Galatasaray'a Sırp dinamo
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

Yeni sezonda orta alanda büyük bir değişim yapmayı planlayan genç isimleri yakın takibe aldı. Bunlardan birisi de Scout ekibinin yakından izlediği 22 yaşındak i Sırp yıldız için ’den de onay alınd ı. Sezon biter bitmez yönetim temaslara başlayacak

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan özellikle orta alanda yapılması düşünülen değişim üzerinde duruyor... Özellikle genç ve yetenekli isimleri mercek alında alan Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden 'de forma giyen 'i gözüne kestirmiş durumda.

Uzun süredir göz hapsinde

Bonservisi 'da olan 22 yaşındaki Sırp yıldızın yaklaşık 3 yıldır scout ekibinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Grujic konusunda 'in de çok olumlu bir rapor verdiği belirlendi.

Ancak kiralık gönderebilir

Galatasaray yönetimi sezon biter bitmez Liverpool'la temas kurarak görüşmelere başlayacak. İngiliz kulübünün 2023'e kadar sözleşmesi olan genç yıldızı ancak kiralık göndermeyi kabul edeceği belirtiliyor.

15 maçta oynadı, 3 gol attı

Bu sezon Hertha formasıyla 15 maça çıkan Grujic 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Sırp futbolcu ön libero ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

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