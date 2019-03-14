Galatasaray Grujic’i gözüne kestirdi
Yeni sezonda orta alanda büyük bir değişim yapmayı planlayan Galatasaray genç isimleri yakın takibe aldı. Bunlardan birisi de Marco Grujic Scout ekibinin yakından izlediği 22 yaşındak i Sırp yıldız için Fatih Terim’den de onay alınd ı. Sezon biter bitmez yönetim temaslara başlayacak
Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray özellikle orta alanda yapılması düşünülen değişim üzerinde duruyor... Özellikle genç ve yetenekli isimleri mercek alında alan Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Marco Grujic'i gözüne kestirmiş durumda.
Uzun süredir göz hapsinde
Bonservisi Liverpool'da olan 22 yaşındaki Sırp yıldızın yaklaşık 3 yıldır scout ekibinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Grujic konusunda Fatih Terim'in de çok olumlu bir rapor verdiği belirlendi.
Ancak kiralık gönderebilir
Galatasaray yönetimi sezon biter bitmez Liverpool'la temas kurarak görüşmelere başlayacak. İngiliz kulübünün 2023'e kadar sözleşmesi olan genç yıldızı ancak kiralık göndermeyi kabul edeceği belirtiliyor.
15 maçta oynadı, 3 gol attı
Bu sezon Hertha formasıyla 15 maça çıkan Grujic 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Sırp futbolcu ön libero ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
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