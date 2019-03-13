13 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporlarını açıkladı.
Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi.
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporlarını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu bildiren Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu belirtti.
Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu söyledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!