13 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray'ın borcu açıklandı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi.

Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı , kulübün mali raporlarını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu bildiren Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu belirtti.

Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu söyledi.



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