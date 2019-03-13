Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporlarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu bildiren Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu belirtti.

Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu söyledi.

