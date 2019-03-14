14 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

Onyekuru 20 milyon euro

İngiliz basını birçok kulübün transfer gündemine giren Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru için Everton'ın 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini iddia etti.

Yıldız isme dev teklif! 20 milyon euro...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

Antalya maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken için transfer iddiaları artıyor.

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