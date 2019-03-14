14 Mart 2019, Perşembe
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Onyekuru 20 milyon euro
İngiliz basını birçok kulübün transfer gündemine giren Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru için Everton'ın 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini iddia etti.
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019
Antalya maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Onyekuru için transfer iddiaları artıyor.
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