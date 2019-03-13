13 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Sevindiriyor düşündürüyor

Sevindiriyor düşündürüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.03.2019

karşısında 2 kez ağları sarsarak ’daki gol sayısını 11’e çıkaran Onyekuru’nun durumu merakla bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların şu anda en skorer ismi olan ve Terim'in bu anlamda yüzünü güldüren Nijeryalı'nın kontratının bitecek olması düşündürüyor.

​TAŞDEMİR ALKIŞ ALDI

Devre arasında geldiğinde "Nereden çıktı bu adam?" dedirten Emre Taşdemir, eleştirileri bertaraf etti. 23'lük bek, Nagatomo'nun yokluğunda 'dan formayı kaptı. Son 2 maça 11'de başlayan Taşdemir'in 'da da sahada olması bekleniyor.

MITROGLOU 31 OLDU

Cimbom'un Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, 31 yaşına bastı. Doğum günü sosyal medyadan kutlanan Mitroglou tebrik tweetlerine teşekkür etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın paylaşımına taraftardan büyük tepki Galatasaray'ın paylaşımına taraftardan büyük tepki
Rodrigues'ten Galatasaray itirafı Rodrigues'ten Galatasaray itirafı
Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya... Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör