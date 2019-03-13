13 Mart 2019, Çarşamba
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TAŞDEMİR ALKIŞ ALDI
Devre arasında geldiğinde "Nereden çıktı bu adam?" dedirten Emre Taşdemir, eleştirileri bertaraf etti. 23'lük bek, Nagatomo'nun yokluğunda Ömer Bayram'dan formayı kaptı. Son 2 maça 11'de başlayan Taşdemir'in Bursa'da da sahada olması bekleniyor.
MITROGLOU 31 OLDU
Cimbom'un Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, 31 yaşına bastı. Doğum günü sosyal medyadan kutlanan Mitroglou tebrik tweetlerine teşekkür etti.
Sevindiriyor düşündürüyor
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Antalya karşısında 2 kez ağları sarsarak Galatasaray’daki gol sayısını 11’e çıkaran Onyekuru’nun durumu merakla bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların şu anda en skorer ismi olan ve Terim'in bu anlamda yüzünü güldüren Nijeryalı'nın kontratının bitecek olması düşündürüyor.
TAŞDEMİR ALKIŞ ALDI
Devre arasında geldiğinde "Nereden çıktı bu adam?" dedirten Emre Taşdemir, eleştirileri bertaraf etti. 23'lük bek, Nagatomo'nun yokluğunda Ömer Bayram'dan formayı kaptı. Son 2 maça 11'de başlayan Taşdemir'in Bursa'da da sahada olması bekleniyor.
MITROGLOU 31 OLDU
Cimbom'un Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, 31 yaşına bastı. Doğum günü sosyal medyadan kutlanan Mitroglou tebrik tweetlerine teşekkür etti.
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