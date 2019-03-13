13 Mart 2019, Çarşamba
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TAM BİR JOKER
Donk, bu sezon birçok bölgede görev yaptı. 32'lik yıldız; stoperde, ön liberoda ve santrforda oynadı. Soğukkanlılığı, kritik müdahaleleri ve savunma arkasına attığı paslarla çok beğeni topladı.
Ryan Donk’tan herkes memnun
Giriş Tarihi: 13.03.2019
1 maça daha çıkması halinde kontratı 1 yıl uzayacak olan Donk'un performansı, taraftardan Terim'e herkesi memnun etti.
Hollandalı'nın, kulübede kalmayı sorun etmemesi ve her süre bulduğunda elinden geleni yapması alkış alıyor.
TAM BİR JOKER
Donk, bu sezon birçok bölgede görev yaptı. 32'lik yıldız; stoperde, ön liberoda ve santrforda oynadı. Soğukkanlılığı, kritik müdahaleleri ve savunma arkasına attığı paslarla çok beğeni topladı.
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