13 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Ryan Donk’tan herkes memnun

Ryan Donk’tan herkes memnun
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.03.2019

1 maça daha çıkması halinde kontratı 1 yıl uzayacak olan Donk'un performansı, taraftardan Terim'e herkesi memnun etti.

Hollandalı'nın, kulübede kalmayı sorun etmemesi ve her süre bulduğunda elinden geleni yapması alkış alıyor.

TAM BİR JOKER

Donk, bu sezon birçok bölgede görev yaptı. 32'lik yıldız; stoperde, ön liberoda ve santrforda oynadı. Soğukkanlılığı, kritik müdahaleleri ve savunma arkasına attığı paslarla çok beğeni topladı.
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