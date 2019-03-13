Ryan Donk’tan herkes memnun

1 maça daha çıkması halinde kontratı 1 yıl uzayacak olan Donk'un performansı, taraftardan Terim'e herkesi memnun etti.

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Hollandalı'nın, kulübede kalmayı sorun etmemesi ve her süre bulduğunda elinden geleni yapması alkış alıyor.Donk, bu sezon birçok bölgede görev yaptı. 32'lik yıldız; stoperde, ön liberoda ve santrforda oynadı. Soğukkanlılığı, kritik müdahaleleri ve savunma arkasına attığı paslarla çok beğeni topladı.