13 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Gol yükü ‘ortadan’ kalktı

Gol yükü ‘ortadan’ kalktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Ligin en skorer takımı G.Saray'da gollerin büyük bölümünü orta saha oyuncuları kaydetti.

Aslan'da orta sahalar 31 gol atarak skorun yüzde 60'lık bölümünü taşıdı. Santrforlar ise ligde 14 kez fileleri havalandırdı. Atılan 52 golün 2'sini ise rakip oyuncular kendi kalesine attı. Onyekuru 11 golle en skorer oldu. Feghouli 6, 4, ayrılan Rodrigues 3; Emre Akbaba, Ndiaye, Donk 2'şer, ise 1 gol buldu. 14 golle skorun yüzde 27'lik katkısını sağlayan santrforlardan kadro dışı Eren 7, Sinan 4, Diagne 2, Mitroglou 1 attı. Savunmacılar ise ( 2, Maicon, Linnes, Ömer 1'er) 5 kez fileleri sarsmayı bildi.
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