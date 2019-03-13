13 Mart 2019, Çarşamba
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Gol yükü ‘ortadan’ kalktı
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Ligin en skorer takımı G.Saray'da gollerin büyük bölümünü orta saha oyuncuları kaydetti.
Aslan'da orta sahalar 31 gol atarak skorun yüzde 60'lık bölümünü taşıdı. Santrforlar ise ligde 14 kez fileleri havalandırdı. Atılan 52 golün 2'sini ise rakip oyuncular kendi kalesine attı. Onyekuru 11 golle en skorer oldu. Feghouli 6, Belhanda 4, ayrılan Rodrigues 3; Emre Akbaba, Ndiaye, Donk 2'şer, Fernando ise 1 gol buldu. 14 golle skorun yüzde 27'lik katkısını sağlayan santrforlardan kadro dışı Eren 7, Sinan 4, Diagne 2, Mitroglou 1 attı. Savunmacılar ise (Serdar Aziz 2, Maicon, Linnes, Ömer 1'er) 5 kez fileleri sarsmayı bildi.
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