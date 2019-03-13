13 Mart 2019, Çarşamba
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YAPTIK YİNE YAPARIZ
Sarı kırmızılılar, geçen sezon da Başakşehir'e karşı geriden gelerek kazandıkları şampiyonluğu hatırlıyor. Takımın şampiyonluklara koştuğu yıllarda son haftalarda yıldızlaşan Muslera'nın başarısı ile futbolcuların birbirleri için mücadele etmesi bir kez daha ön plana çıktı. Kariyeri başarılarla dolu Terim'in yaptığı konuşmalar, takımı ayağa kaldırdı. "Pes etmek bizim kitabımızda yazmaz. Bu taraftarı hayal kırıklığına uğratmak sizlere yakışmaz" dediği öğrenildi.
"Pes etmek kitabımızda yazmaz"
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Antalyaspor’u farklı geçen Galatasaray’da tüm takım mutlu sona kilitlendi. Başakşehir’in hata yapmasını pusuda bekleyen Aslan’ın artık puan kaybetmeye niyeti yok.
Galatasaray'da havalar ısındı... Taraftarların Erzurum sonrası umudu, takıma yansıdı ve Antalya 5-0 ile bozguna uğratıldı. Gönderileceği yönünde haberler çıkan Muslera, muhteşem kurtarışlarıyla, "Buradayım ve gitmeye niyetim yok" dedi. Takımın geri kalanı, Diagne'nin üzerindeki ölü toprağı atmasına yardım etti. 1 golü ofsayttan iptal edilse de 90+3'te fileleri sarsan Senegalli moral kazandı. Takım artık kalan 9 haftada 27 puanın tamamına kilitlendi.
YAPTIK YİNE YAPARIZ
Sarı kırmızılılar, geçen sezon da Başakşehir'e karşı geriden gelerek kazandıkları şampiyonluğu hatırlıyor. Takımın şampiyonluklara koştuğu yıllarda son haftalarda yıldızlaşan Muslera'nın başarısı ile futbolcuların birbirleri için mücadele etmesi bir kez daha ön plana çıktı. Kariyeri başarılarla dolu Terim'in yaptığı konuşmalar, takımı ayağa kaldırdı. "Pes etmek bizim kitabımızda yazmaz. Bu taraftarı hayal kırıklığına uğratmak sizlere yakışmaz" dediği öğrenildi.
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