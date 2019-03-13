13 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

"Pes etmek kitabımızda yazmaz"

Pes etmek kitabımızda yazmaz
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.03.2019

’u farklı geçen ’da tüm takım mutlu sona kilitlendi. ’in hata yapmasını pusuda bekleyen Aslan’ın artık puan kaybetmeye niyeti yok.

'da havalar ısındı... Taraftarların sonrası umudu, takıma yansıdı ve 5-0 ile bozguna uğratıldı. Gönderileceği yönünde haberler çıkan Muslera, muhteşem kurtarışlarıyla, "Buradayım ve gitmeye niyetim yok" dedi. Takımın geri kalanı, Diagne'nin üzerindeki ölü toprağı atmasına yardım etti. 1 golü ofsayttan iptal edilse de 90+3'te fileleri sarsan Senegalli moral kazandı. Takım artık kalan 9 haftada 27 puanın tamamına kilitlendi.

YAPTIK YİNE YAPARIZ

Sarı kırmızılılar, geçen sezon da 'e karşı geriden gelerek kazandıkları şampiyonluğu hatırlıyor. Takımın şampiyonluklara koştuğu yıllarda son haftalarda yıldızlaşan Muslera'nın başarısı ile futbolcuların birbirleri için mücadele etmesi bir kez daha ön plana çıktı. Kariyeri başarılarla dolu Terim'in yaptığı konuşmalar, takımı ayağa kaldırdı. "Pes etmek bizim kitabımızda yazmaz. Bu taraftarı hayal kırıklığına uğratmak sizlere yakışmaz" dediği öğrenildi.
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