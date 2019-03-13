13 Mart 2019, Çarşamba
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LİSANSLAMA SİSTEMİ GELİYOR
Cengiz: "Kulüpler mali lisans alacak. Bağımsız denetleme şirketi bakacak. Devletin 'kulüplere el koyayım' veya 'sisteme hakim olayım' gibi bir düşüncesi yok. Sadece kulüpleri yönetilir hale getirmeye çalışıyoruz."
Mustafa Cengiz: "Artık deniz bitti"
Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019
Sponsorluk toplantısında konuşan Cengiz, “Artık deniz tükendi. 18 kulübün borcu 15 milyar lira. Toplam gelir bunun 4’te 1’i. Bu kar, bu güneşe dayanmaz erir” dedi.
Galatasaray, Denizbank ile "fastPay" uygulaması için sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz, "Artık deniz tükendi. İnsanlar gülümsüyor, kan kusup 'kızılcık şerbeti içtim' diyor. Kulüplerin ortalama geliri, giderinin 4 kat altında. 18 kulübün borcu yaklaşık 15 milyar lira. Bu kar, bu güneşe dayanmaz, erir. Devletimiz müdahale etti. Devlet zaten yol gösterici, düzenleyici, yapıcıdır ve yardımcıdır" diye konuştu.
LİSANSLAMA SİSTEMİ GELİYOR
Cengiz: "Kulüpler mali lisans alacak. Bağımsız denetleme şirketi bakacak. Devletin 'kulüplere el koyayım' veya 'sisteme hakim olayım' gibi bir düşüncesi yok. Sadece kulüpleri yönetilir hale getirmeye çalışıyoruz."
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