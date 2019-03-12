12 Mart 2019, Salı
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Son 6 maçta 7 gole katkı
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, dün akşam gol atamadı yine de 1 asist yaparak takımının farklı galibiyetinde pay sahibi oldu.
Belhanda, bu sezon sezon Süper Lig'de oynanan son 6 karşılaşmada 7 gole direkt katkıda bulundu. Faslı oyuncu Trabzon (2), Kasımpaşa ve Erzurum filelerini havalandırırken; Alanya, Kasımpaşa ve Antalya maçlarında da asist yaptı.
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