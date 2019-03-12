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Ndiaye suskunluğunu bozdu
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 Giriş Tarihi: 12.03.2019
Galatasaray’ın Senegelli yıldızı Badou Ndiaye 5 maç aradan sonra ligdeki ikinci golünü attı.
Sarı kırmızılıların 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Antalya maçında ligdeki ikinci golünü kaydetti. Bu sezon 17'inci lig maçına çıkan Ndiaye, en son 19 Ocak'taki 6-0 biten A.Gücü maçında rakip fileleri havalandırmıştı. Göztepe, Alanya, Trabzon, Akhisar ve Erzurum maçlarında de gol atabilen, ne de asist yapabilen Badou Ndiaye; dün akşam takımının üçüncü, kendisinin de ligdeki ikinci golünü Antalyaspor filelerine gönderdi. Ndiaye'nin bu sezon 3 de asisti bulunuyor.
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