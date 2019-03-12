12 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Ndiaye suskunluğunu bozdu

Ndiaye suskunluğunu bozdu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 Giriş Tarihi: 12.03.2019

’ın Senegelli yıldızı Badou Ndiaye 5 maç aradan sonra ligdeki ikinci golünü attı.

Sarı kırmızılıların 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, maçında ligdeki ikinci golünü kaydetti. Bu sezon 17'inci lig maçına çıkan Ndiaye, en son 19 Ocak'taki 6-0 biten A.Gücü maçında rakip fileleri havalandırmıştı. , Alanya, , Akhisar ve maçlarında de gol atabilen, ne de asist yapabilen Badou Ndiaye; dün akşam takımının üçüncü, kendisinin de ligdeki ikinci golünü filelerine gönderdi. Ndiaye'nin bu sezon 3 de asisti bulunuyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İşte bu yüzden Donk lazım "İşte bu yüzden Donk lazım"
Fatih Terim: Bir iki oyuncuya bu yüzden kızdım! Fatih Terim: "Bir iki oyuncuya bu yüzden kızdım!"
Golü ben atsam bu kadar sevinmezdim! "Golü ben atsam bu kadar sevinmezdim!"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör