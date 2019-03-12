12 Mart 2019, Salı
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SKOR YÜKÜNÜ SIRTLADI
Sezona yedek kulübesinde başlayan Feghouli, 12. haftada kaptığı formasını ligde aralıksız 13 haftadır terletiyor. G.Saray formasıyla tüm kulvarlarda 8 gole ulaşan takımının ve son dönemde yükselen isimlerinden biri olan Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılıların skor yükünü de neredeyse tek başına sırtladı. Sofiane Feghouli, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçta 10 gole (6 gol - 4 asist) direkt olarak katkıda bulundu. Cezayirli oyuncu maç sonunda, "Önemli olan kazanmamızdı. Elbette bu galibiyete attığım golle katkıda bulunmak da çok güzel" ifadelerini kullandı.
Rekortmen Feghouli
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Galatasaray’da tüm kulvarlarda 8 gole ulaşan Cezayirli oyuncu, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Dün akşam iki de asist yapan Feghouli, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçta 10 gole (6 gol-4 asist) katkıda bulundu.
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Antalyaspor karşılaşmasında bulduğu golle bu sezon 8. golünü kaydetti. Diagne'nin taşıdığı atakta ceza sahası dışında topla buluşan Cezayirli yıldızın 17. dakikada çektiği şut, savunma oyuncusuna da çarparak ağlarla buluştu. 2013/2014 ve 2017/2018 sezonlarını 7 golle tamamlayan Feghouli, bu sezon ligin bitimine 9 hafta kala kariyer rekorunu kırdı. 29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Süper Lig'de Sivasspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda ise Hatayspor ağlarını sarstı.
SKOR YÜKÜNÜ SIRTLADI
Sezona yedek kulübesinde başlayan Feghouli, 12. haftada kaptığı formasını ligde aralıksız 13 haftadır terletiyor. G.Saray formasıyla tüm kulvarlarda 8 gole ulaşan takımının ve son dönemde yükselen isimlerinden biri olan Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılıların skor yükünü de neredeyse tek başına sırtladı. Sofiane Feghouli, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçta 10 gole (6 gol - 4 asist) direkt olarak katkıda bulundu. Cezayirli oyuncu maç sonunda, "Önemli olan kazanmamızdı. Elbette bu galibiyete attığım golle katkıda bulunmak da çok güzel" ifadelerini kullandı.
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