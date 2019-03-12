12 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Sinan kadro dışı

Sinan kadro dışı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.03.2019

'da , 'de bu sezon ilk kez kadroya alınmadı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve sarı kırmızılı kulüpten gelen 1 milyon euro'luk teklifi kabul etmeyen , maçının kadrosunda yer almadı. 25 yaşındaki futbolcu 1.5 milyon euro talep etmişti. Sinan Gümüş, 'de bu sezon ilk kez kadroya alınmadı.
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