12 Mart 2019, Salı
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Diagne geri döndü!
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Geçen hafta yedek bekleyen Senegalli forvet dün sahada yer aldı ve 6 maç sonra golünü atmayı bildi.
Cimbom'un devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya aldığı Diagne, Antalyaspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı. Fatih Terim, sakatlığını atlattıktan sonra Erzurum maçında yedek bıraktığı Senegalli forveti sahaya sürdü. Taraftarın büyük destek verdiği Diagne 1 gol atsa da ofsayt diye sayılmadı. Ardından bir tane daha atarak 6 maç aradan sonra sessizliğini bozdu. Diagne maç sonrası, "Gol atamama stresini geride bıraktım"
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