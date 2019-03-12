12 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Martin Linnes ‘Devam’ dedi

Martin Linnes ‘Devam’ dedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Sarı kırmızılı ekibin başarılı sağ beki , ile el sıkıştı.

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Linnes'in 950 bin euro'luk yıllık ücretine az da olsa bir zam yapılacağı öğrenilirken, başarılı sağ bekin rakam konusunda sıkıntı yaratmadığı öğrenildi. 'in gelmesiyle birlikte performansını da yükselten Martin Linnes, dün akşam da 75'inci dakikada Emre Taşdemir'in yerine oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon G.Saray formasıyla bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı.
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