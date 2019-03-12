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Martin Linnes ‘Devam’ dedi
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Sarı kırmızılı ekibin başarılı sağ beki Martin Linnes, Galatasaray ile el sıkıştı.
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Linnes'in 950 bin euro'luk yıllık ücretine az da olsa bir zam yapılacağı öğrenilirken, başarılı sağ bekin rakam konusunda sıkıntı yaratmadığı öğrenildi. Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte performansını da yükselten Martin Linnes, dün akşam da 75'inci dakikada Emre Taşdemir'in yerine oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon G.Saray formasıyla bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı.
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