12 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Geçilmez kale Luyindama

Geçilmez kale Luyindama
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 Giriş Tarihi: 12.03.2019

defansında, futbolcu hata yapmadan oynayarak göz doldurdu.

karşısında hata yapmayan defansında, futbolcu , rakibin 4 ciddi atağını uzaklaştırdı ve girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Luyindama maç sonrası, "Harika bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetle şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımızı göstermiş olduk. Bizi destekleyen taraftarımıza minettarız" dedi.
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