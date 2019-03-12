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Geçilmez kale Luyindama
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 Giriş Tarihi: 12.03.2019
Galatasaray defansında, Demokratik Kongolu futbolcu Luyindama hata yapmadan oynayarak göz doldurdu.
Antalyaspor karşısında hata yapmayan Galatasaray defansında, Demokratik Kongolu futbolcu Luyindama, rakibin 4 ciddi atağını uzaklaştırdı ve girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Luyindama maç sonrası, "Harika bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetle şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımızı göstermiş olduk. Bizi destekleyen taraftarımıza minettarız" dedi.
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