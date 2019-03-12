12 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

TT Stadı'nda sarı kırmızı şov

TT Stadı'nda sarı kırmızı şov
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Tribünlerdeki 33 bin taraftarı farklı zaferi doyasıya kutladı.

taraftarı şampiyonluk yarışındaki kritik maçta, takımını yalnız bırakmadı. Hafta içi ve geç saat olmasına rağmen yaklaşık 33 bin sarı-kırmızılı futbolsever, tribünleri doldurdu. Stadyumu çevresindeki yoğun trafik tribünleri etkiledi ve yer yer boşluklar olmasına rağmen 90 dakika susmadan tezahüratlarıyla stadı inleten sarı-kırmızılılar, farklı zaferini doyasıya kutladı. Karşılıkla "sarı-kırmızı şampiyon" tezahüratları yapan taraftarlar, karşılaşma sonunda da farklı zaferi saha ortasında toplanan futbolcularla birlikte kutladı.
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