11 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Süren: "Bu fark artık zor kapanır"

Süren: Bu fark artık zor kapanır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.03.2019

eski Başkanı Faruk Süren, ile farkın kapanmasının zor olduğunu söyledi.

Süren, "Tecrübeme dayanarak söylüyorum, işimiz artık zor. 'daki puan kaybı olmasa daha olumlu düşünebilirdim.

Şampiyon olmamız zorlaştı" dedi. Süren, 'nin istediği 9 şampiyonluk içinse, "1959 öncesi bölgesel lig vardı. Ayrıca benim için yıldız takmak değil Avrupa'da başarı önemli" yorumu yaptı.
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