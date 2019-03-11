11 Mart 2019, Pazartesi
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Şampiyon olmamız zorlaştı" dedi. Süren, Fenerbahçe'nin istediği 9 şampiyonluk içinse, "1959 öncesi bölgesel lig vardı. Ayrıca benim için yıldız takmak değil Avrupa'da başarı önemli" yorumu yaptı.
Süren: "Bu fark artık zor kapanır"
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Başakşehir ile farkın kapanmasının zor olduğunu söyledi.
Süren, "Tecrübeme dayanarak söylüyorum, işimiz artık zor. Erzurum'daki puan kaybı olmasa daha olumlu düşünebilirdim.
Şampiyon olmamız zorlaştı" dedi. Süren, Fenerbahçe'nin istediği 9 şampiyonluk içinse, "1959 öncesi bölgesel lig vardı. Ayrıca benim için yıldız takmak değil Avrupa'da başarı önemli" yorumu yaptı.
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