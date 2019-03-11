11 Mart 2019, Pazartesi
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Sinan’la pazarlık
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Yönetim yeni kontrat için yıllık 1 milyon euro önerdi. Gümüş ise 1.5 milyon euro istiyor.
Sinan Gümüş ile yeni sözleşme için görüşmeler başladı. Teknik ekibin takımda kalmasını istediği 25 yaşındaki oyuncuya yönetim 1 milyon euro önerdi. Sinan'ın ise 1.5 milyon euro istediği öğrenildi. Gümüş'ün, "Yıllardır bu takımda en düşük ücrete ben oynuyorum. Bunun telafi edilmesi hakkım" görüşünü dile getirdiği bildirildi.
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