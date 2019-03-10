Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 dar oyun oynanan antrenmanın bir sonraki bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. İdmanın, yenilenme koşusunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Yuto Nagatomo'nun, kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Galatasaray ile Antalyaspor arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.
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