10 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.03.2019

'in 25. haftasında yarın 'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar oyun oynanan antrenmanın bir sonraki bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. İdmanın, yenilenme koşusunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Yuto Nagatomo'nun, kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ile arasında Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

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