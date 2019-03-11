11 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Balotelli’den TT Stadyumu örneği

Balotelli’den Telekom örneği
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.03.2019

İtalyan yıldız dünyadaki stadyum atmosferlerini değerlendirirken Türk Telekom Stadyumu örneği verdi.

Marsilya'da küllerinden doğan , dünyadaki stadyum atmosferlerini değerlendirirken, "Futbolcuysanız en az bir kere San Siro'da oynamalısınız. Ama taraftar atmosferlerinden bahsedecek olursak Veledrome bunun için iyi bir örnektir. Ayrıca , ve gibi kulüplerin statları da bu konuda dünyadaki en iyi 3-4 arasındadır" dedi.
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