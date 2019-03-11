11 Mart 2019, Pazartesi
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Balotelli’den TT Stadyumu örneği
Giriş Tarihi: 11.03.2019
İtalyan yıldız Mario Balotelli dünyadaki stadyum atmosferlerini değerlendirirken Türk Telekom Stadyumu örneği verdi.
Marsilya'da küllerinden doğan Mario Balotelli, dünyadaki stadyum atmosferlerini değerlendirirken, "Futbolcuysanız en az bir kere San Siro'da oynamalısınız. Ama taraftar atmosferlerinden bahsedecek olursak Veledrome bunun için iyi bir örnektir. Ayrıca Napoli, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin statları da bu konuda dünyadaki en iyi 3-4 arasındadır" dedi.
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