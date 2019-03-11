11 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Kadro sil baştan

Kadro sil baştan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.03.2019

, son maçı ilk 11'inde 5 değişiklik yapacak.

Sarı kırmızılı çalıştırıcı, performanslarını yeterli bulmadığı Emre Taşdemir'in yerine bu akşam sol bekte Martin Linnes'e, sağ bekte ise 'nın yerine cezasını tamamlayan Mariano'ya görev verecek. Orta sahada ise Selçuk'un yerine forma giyecek. Forvette de Mitroglou'nun yerine Diagne yer alacak. Terim'in son haftalarda formunda düşüş gözlenen Onyekuru'nun yerine de Emre Akbaba'yı 11'e monte etmesi bekleniyor.
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