Kadro sil baştan

11 Mart 2019, Pazartesi
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Giriş Tarihi: 11.03.2019
Fatih Terim, son Erzurum maçı ilk 11'inde 5 değişiklik yapacak.
Sarı kırmızılı çalıştırıcı, performanslarını yeterli bulmadığı Emre Taşdemir'in yerine bu akşam sol bekte Martin Linnes'e, sağ bekte ise Semih Kaya'nın yerine cezasını tamamlayan Mariano'ya görev verecek. Orta sahada ise Selçuk'un yerine Fernando forma giyecek. Forvette de Mitroglou'nun yerine Diagne yer alacak. Terim'in son haftalarda formunda düşüş gözlenen Onyekuru'nun yerine de Emre Akbaba'yı 11'e monte etmesi bekleniyor.
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