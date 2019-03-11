11 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Belhanda istim üstünde
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Bu sezon sarı kırmızılı ekibe verdiği katkıyla ön plana çıkan Belhanda, Terim'in bu akşam sahada önemli kozlarından birisi olacak.
Geçen sezonun tamamında Süper Lig'de üç gol atan Younes Belhanda, bu sezon şimdiden dört gole ulaştı. Faslı oyuncu, ligdeki son beş maçında altı gole direkt katkı yaptı (4 gol, 2 asist). Belhanda bu akşam da Fatih Terim'in sahada en önemli kozlarından birisi olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!