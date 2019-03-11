11 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Belhanda istim üstünde

Belhanda istim üstünde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.03.2019

Bu sezon sarı kırmızılı ekibe verdiği katkıyla ön plana çıkan , Terim'in bu akşam sahada önemli kozlarından birisi olacak.

Geçen sezonun tamamında 'de üç gol atan Younes , bu sezon şimdiden dört gole ulaştı. Faslı oyuncu, ligdeki son beş maçında altı gole direkt katkı yaptı (4 gol, 2 asist). Belhanda bu akşam da 'in sahada en önemli kozlarından birisi olacak.
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