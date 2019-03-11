12 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Serkan Çınar

G.Saray - Antalyaspor maçının VAR'ı Serkan Çınar
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

'in 25. haftasında 'ın bu akşam sahasında ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 25. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat yer alacak.

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