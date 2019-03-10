10 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Onlara durmak yasak

Onlara durmak yasak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Sarı kırmızılılar, ligin 25. haftasında yarın oynanacak maçı için hız kesmiyor.

Teknik direktör yönetiminde tesislerinde çalışan , taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Nagatomo, kendisi verilen özel programı uygularken, dünkü idmanın ardından takım kampa girdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da büyük operasyon! 150 milyon TL... G.Saray'da büyük operasyon! 150 milyon TL...
Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray "Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray"
Tek hedefimiz şampiyonluk Tek hedefimiz şampiyonluk
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör