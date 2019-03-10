10 Mart 2019, Pazar
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Onlara durmak yasak
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Sarı kırmızılılar, ligin 25. haftasında yarın oynanacak Antalyaspor maçı için hız kesmiyor.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tesislerinde çalışan Galatasaray, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Nagatomo, kendisi verilen özel programı uygularken, dünkü idmanın ardından takım kampa girdi.
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