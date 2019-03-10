10 Mart 2019, Pazar
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Mariano: Gitmiyorum
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Sezon sonunda ayrılacağı yönünde haberler çıkan Mariano, konuyla ilgili açıklama yaptı.
G.Saray ile 2020'ye kadar sözleşmesi olduğunu hatırtalan Brezilyalı, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum ama burada olmaktan çok mutluyum. Önemli bir mücadele içindeyiz ve yalnızca sahaya konsantre olduk" diye konuştu.
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