10 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Mariano: Gitmiyorum

Mariano: Gitmiyorum
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Sezon sonunda ayrılacağı yönünde haberler çıkan , konuyla ilgili açıklama yaptı.

G.Saray ile 2020'ye kadar sözleşmesi olduğunu hatırtalan Brezilyalı, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum ama burada olmaktan çok mutluyum. Önemli bir mücadele içindeyiz ve yalnızca sahaya konsantre olduk" diye konuştu.
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