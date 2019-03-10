Mariano: Gitmiyorum

Sezon sonunda ayrılacağı yönünde haberler çıkan Mariano, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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G.Saray ile 2020'ye kadar sözleşmesi olduğunu hatırtalan Brezilyalı, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum ama burada olmaktan çok mutluyum. Önemli bir mücadele içindeyiz ve yalnızca sahaya konsantre olduk" diye konuştu.