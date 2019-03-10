10 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Herrera için flaş açıklama

Herrera için flaş açıklama
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Ocak ayında G.Saray'ın gündemine giren ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Meksikalı için kimseyle anlaşmadıklaını belirten Moraes, " geçen ay Roma, Tottenham ve G.Saray'a imza attı! Her gün yeni haberler çıkıyor ama kimseyle anlaşmadık" dedi.
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