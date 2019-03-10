10 Mart 2019, Pazar
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Herrera için flaş açıklama
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Ocak ayında G.Saray'ın gündemine giren Herrera ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.
Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Meksikalı için kimseyle anlaşmadıklaını belirten Moraes, "Herrera geçen ay Roma, Tottenham ve G.Saray'a imza attı! Her gün yeni haberler çıkıyor ama kimseyle anlaşmadık" dedi.
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