10 Mart 2019, Pazar
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Tek hedefimiz şampiyonluk
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Muslera'dan şampiyonluk mesajı...
8. sezonuna girdiği G.Saray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Muslera, camiaya mesajlar gönderdi. Sorunsuz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uruguaylı, "Tüm takımın ortak hedefi sezon sonunda G.Saray'ın şampiyon olması" açıklamasını yaptı.
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