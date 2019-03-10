10 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Tek hedefimiz şampiyonluk

Tek hedefimiz şampiyonluk
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.03.2019

'ın tecrübeli eldiveni 'dan şampiyonluk mesajı...

8. sezonuna girdiği G.Saray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan , camiaya mesajlar gönderdi. Sorunsuz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uruguaylı, "Tüm takımın ortak hedefi sezon sonunda G.Saray'ın şampiyon olması" açıklamasını yaptı.
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