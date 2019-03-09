Mecburen Fenerbahçe!

Galatasaray bu hafta Antalyaspor'u ağırlayacak ancak bir gözleri de Başakşehir- Fenerbahçe maçında olacak.

Galatasaray, Başakşehir'in 8 puan gerisinde ve farkın erimesi için Antalya galibiyeti kadar Kanarya'nın da 3 puan alması veya lidere çelme takması gerekiyor. Taraftarlar şimdi kara kara düşünüyor ancak fazla da şansları yok. Sarıkırmızılılar, Başakşehir'in Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede 'mecburen' sarı-lacivertli takımın galibiyetini bekleyecekler.