09 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Mecburen Fenerbahçe!

Mecburen Fener!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2019

bu hafta 'u ağırlayacak ancak bir gözleri de - maçında olacak.

, 'in 8 puan gerisinde ve farkın erimesi için galibiyeti kadar Kanarya'nın da 3 puan alması veya lidere çelme takması gerekiyor. Taraftarlar şimdi kara kara düşünüyor ancak fazla da şansları yok. Sarıkırmızılılar, Başakşehir'in 'yi ağırlayacağı mücadelede 'mecburen' sarı-lacivertli takımın galibiyetini bekleyecekler.

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