09 Mart 2019, Cumartesi
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Mecburen Fenerbahçe!
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Galatasaray bu hafta Antalyaspor'u ağırlayacak ancak bir gözleri de Başakşehir- Fenerbahçe maçında olacak.
Galatasaray, Başakşehir'in 8 puan gerisinde ve farkın erimesi için Antalya galibiyeti kadar Kanarya'nın da 3 puan alması veya lidere çelme takması gerekiyor. Taraftarlar şimdi kara kara düşünüyor ancak fazla da şansları yok. Sarıkırmızılılar, Başakşehir'in Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede 'mecburen' sarı-lacivertli takımın galibiyetini bekleyecekler.
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