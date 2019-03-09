Fatih Terim cevabı 'çak'tı

“Terim, seneye Muslera’yı istemiyor” haberleri önceki gün yalanlanmıştı. Dün de ikilinin ‘çak’ yaparken anları paylaşıldı

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde "Fatih Terim, Fernando Muslera'nın performansından memnun değil. Son 10 maçtaki formuna göre gelecek sene kalıp kalmayacağı belli olacak" haberleri çıkmıştı. Kulüp bunu önceki gün resmi sitesinden yalanlamıştı. Dün de antrenman fotoğraflarında teknik direktör Fatih Terim ile Fernando Muslera'nın 'çak' yaparken karesi paylaşıldı. İkilinin bu keyifli anlarının resmi hesaplara konulması "Görüldüğü gibi hiçbir sorun yok" şeklinde yorumlandı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada "Bazı oyuncularımızla yolları ayırma kararı alındığı ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasında yer almadıkları yönündeki haberler tamamen asılsızdır" denilmişti. Muslera'nın Cimbom ile 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.

DESTEK YAĞDI

Cimbom, Fernando Muslera paylaşımları yaparken sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı eldivene moral aşılamaya devam ediyor. Tecrübeli kalecinin sosyal medya hesaplarına destek mesajları yağıyor. Taraftarlar, Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakması gerektiğini de yazdı.

Muslera bu sezon 24 maçta forma giydi. 7'sinde gol yemedi.