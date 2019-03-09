Atletico'nun Marcao baskısı artıyor

Cimbom'un devre arasında Chaves'e 4 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Marcao kısa sürede övgüleri topladı, Avrupa'nın da dikkatini çekti.

Atletico Madrid bir süredir Ajax'lı De Ligt'in peşinde ancak oyuncunun Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devlerin de radarında olması transferi zorlaştırıyor. İspanyol basınında, Atletico'nun alternatif adayları arasında Marcao'nun da adı geçiyor. Sarı-kırmızılılar 10 milyon euro istiyor.

Prekazi umutlu

Bir Galatasaray efsanesi olan Cevat Prekazi, İstanbul'da kitap tanıtımını sürdürüyor. Cimbom'un unutulmaz ismi "Şampiyonluk kolay değil ama imkansız da değil. Benim dönemimde Beşiktaş'a karşı böyle bir şampiyonluk almıştık. Bir yenisi neden olmasın" ifadelerini kullandı.

Martin Linnes sola geçiyor

Sol bek Yuto Nagatomo sakatlığını henüz atlatamadı. Fatih Terim, burada şans verdiği Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın performansını da yeterli bulmadı. Sağ bekte Mariano'yu kullanması durumunda Antalyaspor karşılaşmasında Martin Linnes sol kanadı savunacak. İmparator, Norveçli oyuncunun dinamizminden faydalanmak istiyor. İdmanlarda da sol bekte denedi.

Ergün'e davet

Aslan'In eski sportif direktörü Cenk Ergün, Türkiye ve İtalya arasındaki dostlukları anlatan bir röportaj vermişti. İtalyan Büyükelçi Massimo Gaiani bu röportajın ilgisini çektiğini söyleyip Ergün'e davette bulundu. İkili yakın zamanda oturup futbol üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.

Sneijder: Berbat ettim

Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder özel hayatında çalkantılı günler geçiriyor. Hollandalı futbolcunun eşi Yolanthe Cabau ile evliliğinde ciddi sıkıntılar var. Sneijder "Her şeyi berbat ettim, hem de birkaç kez. Ailemin ve benim gizliliğimize saygı duymasını istiyorum" diyerek konuyla ilgili sorulara cevap verdi.