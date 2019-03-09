09 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Atletico'nun Marcao baskısı artıyor

Atletico'nun baskısı artıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Cimbom'un devre arasında Chaves'e 4 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Marcao kısa sürede övgüleri topladı, Avrupa'nın da dikkatini çekti.

bir süredir Ajax'lı De Ligt'in peşinde ancak oyuncunun , , gibi devlerin de radarında olması transferi zorlaştırıyor. İspanyol basınında, Atletico'nun alternatif adayları arasında Marcao'nun da adı geçiyor. Sarı-kırmızılılar 10 milyon euro istiyor.

Prekazi umutlu

Bir efsanesi olan Cevat Prekazi, 'da kitap tanıtımını sürdürüyor. Cimbom'un unutulmaz ismi "Şampiyonluk kolay değil ama imkansız da değil. Benim dönemimde 'a karşı böyle bir şampiyonluk almıştık. Bir yenisi neden olmasın" ifadelerini kullandı.

Martin Linnes sola geçiyor

Sol bek Yuto Nagatomo sakatlığını henüz atlatamadı. , burada şans verdiği Emre Taşdemir ve 'ın performansını da yeterli bulmadı. Sağ bekte Mariano'yu kullanması durumunda karşılaşmasında sol kanadı savunacak. İmparator, Norveçli oyuncunun dinamizminden faydalanmak istiyor. İdmanlarda da sol bekte denedi.

Ergün'e davet

Aslan'In eski sportif direktörü , ve İtalya arasındaki dostlukları anlatan bir röportaj vermişti. İtalyan Büyükelçi Massimo Gaiani bu röportajın ilgisini çektiğini söyleyip Ergün'e davette bulundu. İkili yakın zamanda oturup futbol üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.

Sneijder: Berbat ettim

Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley özel hayatında çalkantılı günler geçiriyor. Hollandalı futbolcunun eşi ile evliliğinde ciddi sıkıntılar var. Sneijder "Her şeyi berbat ettim, hem de birkaç kez. Ailemin ve benim gizliliğimize saygı duymasını istiyorum" diyerek konuyla ilgili sorulara cevap verdi.

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