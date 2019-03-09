09 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Diagne hırslı: "Beni iyi izleyin"

Diagne hırslı: Beni iyi izleyin
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2019

10 milyon euro’ya transfer edilen 27 yaşındaki yıldızın performansı eleştiriliyor. Diagne’yi hırs bastı. maçında ilk 11’de olacak. “Beni iyi izleyin” dedi

'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbaye Diagne sadece 1 kez ağları sarstı. maçında attığı penaltı golü dışında rakip fileleri havalandıramayan Senegalli futbolcu idmanlarda bir hayli hırslı. Geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından yaptığı açıklamada "En iyisini yapmaya çalışıyorum. Başım dik şekilde mücadelemi sürdüreceğim. Allah'ın benimle olduğunu biliyorum. Kendime güveniyorum. Eskiye göre daha güçlü oalcağım" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile birlikte özel antrenmanlar yapan Diagne idmanlarda çok coşkulu. Teknik direktör 'in Diagne'nin çalışmasından memnun olduğu belirtildi. Diagne de "Beni iyi izleyin. maçıyla birlikte gollerime başlıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi. 27 yaşındaki futbolcu geçen hafta hafif sakatlığı nedeniyle kulübede yer alıyordu. 11'de Kostas Mitroglou başlamıştı. maçıyla birlikte Senegalli yıldız 11'deki yerine dönecek.

Mustafa Denizli: "Bu durum beni aşar"

Diagne'nin 'dan teknik direktörü olan , Senegalli yıldızın kendisini toparlayacağını söyledi. Usta hoca "Fatih Terim onunla yakından ilgileniyor. Böyle büyük umutlarla alınmış oyuncular zaman zaman bu tip sıkıntılar yaşayabilirler. Diagne bu durumu rahat aşar. Çok önemli özellikleri olan bir golcü. Galatasaray'daki işleyişi çözünce onun için her şey daha kolay olacak" dedi.

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