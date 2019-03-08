08 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.03.2019

, 'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre futbolcular, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Japon futbolcu Yuto Nagatomo, özel programı dahilinde çalışmasını sürdürdü.

, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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