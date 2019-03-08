08 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

"Terim baba gibidir"

Terim baba gibidir
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Stuttgart’lı , ’in kariyerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Genç stoper “Fatih Terim benim için bir baba figürü. ’e karşı giydiğim formayı kendisine verdim” dedi.

Devre arasında 'dan Stuttgart'a transfer olan , Alman basınına konuştu. Hannover maçında attığı 2 golle adından söz ettiren 18 yaşındaki stoper " benim için bir baba figürüdür. Bana bu yaşımda Şampiyonlar Ligi'nde forma vermek, güvenmek cesaret ister. maçında giydiğim formayı kendisine verdim" ifadelerini kullandı. İki aydır formasını giydiği Stuttgart'ta mutlu olduğunu belirten Ozan Kabak "Öncelikli hedefim Bundesliga'da kalmak" dedi. Genç futbolcu, Bayern Münih ile ilgili soruya "Kim orada oynamayı istemez ki. Avrupa'da birçok büyük kulüp var. Çok çalışmak ve sabırlı olmak lazım" cevabını verdi.

GOMEZ'İN TÜRKÇESİ ALMANCAMDAN KÖTÜ

"Geçmişte Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomes ve Andreas Beck bana burada yardımcı oluyor. Özellikle de Beck. Mario Gomez daha az çünkü onun Türkçesi benim Almancamdan çok daha kötü. İki ülke arasındaki en büyük fark kesinlikle hız. 'da daha hızlı ve daha çok koşuluyor"

'VAN DİJK ÇOK İYİ'

Ozan Kabak, sahada kendi tarzını ortaya koymak istediğini söyledi. Beğendiği savunma oyuncuları olarak 'un stoperi Virgil van Dijk ve 'den Rafael Varane'ı saydı. Ozan, Hannover'e attığı gollerden sonra takım arkadaşlarının kendisini soyunma odasında alkışlarla karşıladığını ve şakalar yaptığını belirtti. Başarılı oyuncu "Başından beri kariyer planım vardı. Genç yaşta 'den ayrılıp Alman Ligi'ne geldim. Galatasaray'daki antrenörlerim de beni kararımda destekledi" ifadelerini kullandı.
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