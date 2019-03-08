08 Mart 2019, Cuma
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Düdük Arda Kardeşler’in
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.
Cimbom'un pazartesi oynayacağı Antalya maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler daha önce sarı-kırmızılıların 1 maçını yönetmişti. Galatasaray, 30 Kasım 2016'da Türkiye Kupası'ndaki Elazığ maçında Kardeşler yönetiminde 1-1'lik beraberlik almıştı.
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