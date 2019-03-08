08 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Düdük Arda Kardeşler’in

Düdük Arda Kardeşler’in
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'ın ile oynayacağı 25. hafta maçında düdük çalacak.

Cimbom'un pazartesi oynayacağı maçının hakemi oldu. Kardeşler daha önce sarı-kırmızılıların 1 maçını yönetmişti. , 30 Kasım 2016'da 'ndaki maçında Kardeşler yönetiminde 1-1'lik beraberlik almıştı.
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