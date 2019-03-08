08 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Emre Akbaba ilk 11'e

Emre Akbaba ilk 11'e
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2019

teknik direktörü , maçında 'yı ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

'in, pazartesi günkü maçında kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Tecrübeli hoca, formsuz olan Onyekuru'nun yerine 'yı, beklentileri karşılayamayan Mitroglou'nun yerine ise Diagne'yi oynatacak.
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