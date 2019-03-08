08 Mart 2019, Cuma
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Emre Akbaba ilk 11'e
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında Emre Akbaba'yı ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.
Fatih Terim'in, pazartesi günkü Antalya maçında kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Tecrübeli hoca, formsuz olan Onyekuru'nun yerine Emre Akbaba'yı, beklentileri karşılayamayan Mitroglou'nun yerine ise Diagne'yi oynatacak.
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