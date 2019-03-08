08 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Sorunsuz yıldız: Kostas Mitroglou

Sorunsuz yıldız: Kostas Mitroglou
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'ın Yunan golcüsü profesyonelliği ile öne çıktı.

henüz beklenen katkıyı yapamasa da profesyonelliği ile takdir topluyor. Geldiği ilk dönemde, "Diagne'den çok daha büyük bir kariyeri var. Yedek oturursa arıza çıkarır" denilen Yunan golcünün bu durumu hiç sorun etmediği bildirildi. Taktik idmanlarda bile sakin kalan ve kendisine top gelmesini bekleyen Mitro'nun takıma adapte olduğu belirtiliyor.
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