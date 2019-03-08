08 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Sorunsuz yıldız: Kostas Mitroglou
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou profesyonelliği ile öne çıktı.
Kostas Mitroglou henüz beklenen katkıyı yapamasa da profesyonelliği ile takdir topluyor. Geldiği ilk dönemde, "Diagne'den çok daha büyük bir kariyeri var. Yedek oturursa arıza çıkarır" denilen Yunan golcünün bu durumu hiç sorun etmediği bildirildi. Taktik idmanlarda bile sakin kalan ve kendisine top gelmesini bekleyen Mitro'nun takıma adapte olduğu belirtiliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!