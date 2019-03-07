07 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Yuto Nagatomo yok!
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo'nun bu haftaki Antalyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Japon oyuncunun, bu hafta Antalyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Nagatomo'nun Bursaspor maçına yetişip yetişemeyeceği ise bilinmiyor. Sarı-kırmızılılarda Nagatomo dışında ciddi problemi olan futbolcu bulunmuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!