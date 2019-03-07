07 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

Yuto Nagatomo yok!

Yuto Nagatomo yok!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'ın yıldızı 'nun bu haftaki maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen oyuncunun, bu hafta ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. 'nun maçına yetişip yetişemeyeceği ise bilinmiyor. Sarı-kırmızılılarda Nagatomo dışında ciddi problemi olan futbolcu bulunmuyor.
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