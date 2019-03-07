07 Mart 2019, Perşembe
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Yönetimde Selçuk İnan sessizliği
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Fatih Terim'in Selçuk İnan için sarf ettiği "Bize lazım" açıklaması yönetimde karşılık bulmadı.
Fatih Terim'in "Selçuk'la burada çok şampiyonluk yaşadık onun için bize lazım" açıklaması yönetimde henüz karşılık bulmadı. Şimdiye kadar kaptanla herhangi bir görüşme olmadı. Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak, "Herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum" mesajına da cevap alamadı.
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