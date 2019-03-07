07 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

Yönetimde Selçuk İnan sessizliği

Yönetimde Selçuk İnan sessizliği
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'in için sarf ettiği "Bize lazım" açıklaması yönetimde karşılık bulmadı.

'in "Selçuk'la burada çok şampiyonluk yaşadık onun için bize lazım" açıklaması yönetimde henüz karşılık bulmadı. Şimdiye kadar kaptanla herhangi bir görüşme olmadı. Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak, "Herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum" mesajına da cevap alamadı.
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