07 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Onyekuru kulübeye
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun düşük performansı sebebiyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor.
Takımın sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan Onyekuru'nun son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor. Yerine ise teknik ekip Emre Akbaba'yı hazırlıyor. Sofiane Feghouli ise formasını bırakmayacak. Haftalardır ilk 11 başlayan Cezayirli oyuncu aynı şekilde devam edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!