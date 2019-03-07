07 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

Onyekuru kulübeye

Onyekuru kulübeye
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'da Henry 'nun düşük performansı sebebiyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor.

Takımın sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan 'nun son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi bekleniyor. Yerine ise teknik ekip Emre Akbaba'yı hazırlıyor. Sofiane Feghouli ise formasını bırakmayacak. Haftalardır ilk 11 başlayan Cezayirli oyuncu aynı şekilde devam edecek.
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