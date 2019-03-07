07 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

İç transfer yaramıyor

İç transfer yaramıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Son 30 yılda iç piyasadan alınan isimler başarılı olamadı.

1986 yılında 'tan gelen Mirsad Kovacevic'ten sonra son 30 yılda, takımlarından Diagne ile beraber 12 yabancı oyuncu etti ancak bunlardan verim alamadı. Son dönemde gelen Donk, Latovlevici ve Ndiaye'nin yanı sıra Amrabat, Danny, Saidou, Tomas, Kingson, Revivo, Batista, Kuzmanovski, ligde oynayıp daha sonra G.Saray forması giyen isimler oldu.

SADECE NDİAYE

'de forma giyip, Avrupa'ya giden ve Galatasaray'a gelen Bolic ve Balic de iç piyasa listesinde yer alıyor. 30 yılda Süper Lig'den gelip de Galatasaray'ın üst düzey yararlandığı bir isim olmadı. Akla gelen tek isimse sadece 'ye iyi paralara satılan ama yeniden kiralanan Ndiaye oldu. Ne var ki, Ndiaye de ikinci yarıda düşüş yaşayan oyunculardan...
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