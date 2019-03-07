07 Mart 2019, Perşembe
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SADECE NDİAYE
Fenerbahçe'de forma giyip, Avrupa'ya giden ve Galatasaray'a gelen Bolic ve Balic de iç piyasa listesinde yer alıyor. 30 yılda Süper Lig'den gelip de Galatasaray'ın üst düzey yararlandığı bir isim olmadı. Akla gelen tek isimse sadece Stoke City'ye iyi paralara satılan ama yeniden kiralanan Ndiaye oldu. Ne var ki, Ndiaye de ikinci yarıda düşüş yaşayan oyunculardan...
İç transfer yaramıyor
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Son 30 yılda iç piyasadan alınan isimler başarılı olamadı.
1986 yılında Beşiktaş'tan gelen Mirsad Kovacevic'ten sonra Galatasaray son 30 yılda, Süper Lig takımlarından Diagne ile beraber 12 yabancı oyuncu transfer etti ancak bunlardan verim alamadı. Son dönemde gelen Donk, Latovlevici ve Ndiaye'nin yanı sıra Amrabat, Danny, Saidou, Tomas, Kingson, Revivo, Batista, Kuzmanovski, ligde oynayıp daha sonra G.Saray forması giyen isimler oldu.
SADECE NDİAYE
Fenerbahçe'de forma giyip, Avrupa'ya giden ve Galatasaray'a gelen Bolic ve Balic de iç piyasa listesinde yer alıyor. 30 yılda Süper Lig'den gelip de Galatasaray'ın üst düzey yararlandığı bir isim olmadı. Akla gelen tek isimse sadece Stoke City'ye iyi paralara satılan ama yeniden kiralanan Ndiaye oldu. Ne var ki, Ndiaye de ikinci yarıda düşüş yaşayan oyunculardan...
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