06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürdü

Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2019

, 'in 15. haftasında 11 Mart Pazartesi günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılık çalışması yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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