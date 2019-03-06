06 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Yuto’ya rakip çıktı
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'ya forma için dişli rakip çıktı...
Devre arasında bonservis bedeli olmadan takıma katılan Emre Taşdemir performansıyla yüzleri güldürdü. Nagatomo'yu zorlayan Emre'nin ilerleyen dönemde formayı sırtlaması bekleniyor. Galatasaray'da 5 maçta 264 dakika sahada kalan Emre 2 asist yapma başarısı gösterdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı