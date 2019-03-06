06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Yuto’ya rakip çıktı

Yuto’ya rakip çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'ya forma için dişli rakip çıktı...

Devre arasında bonservis bedeli olmadan takıma katılan performansıyla yüzleri güldürdü. Nagatomo'yu zorlayan Emre'nin ilerleyen dönemde formayı sırtlaması bekleniyor. 'da 5 maçta 264 dakika sahada kalan Emre 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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