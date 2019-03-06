06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Taraftar için kazanmalıyız

Taraftar için kazanmalıyız
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Terim, ile aralarındaki farkı anlatırken camia desteğine vurgu yaptı.

Erzurumspor beraberliğinden sonra 'le aradaki fark 8'e çıkmasına rağmen umudunu kaybetti. Tecrübeli teknik adamın en büyük güvencesi ise şampiyonluktaki rakiplerinin arkasında taraftar desteği olmaması… Terim, "Şampiyonluğun en önemli üç sacayağından birisi taraftar. Başakşehir'de bu yok ama bizde var. Önümüzdeki 4 maç her şeyi çözecek" dedi. Oyuncularına, maçı sonrası kendilerine verilen desteği de hatırlatarak, "Taraftarımız için tüm maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.
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