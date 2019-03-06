06 Mart 2019, Çarşamba
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Taraftar için kazanmalıyız
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Terim, Başakşehir ile aralarındaki farkı anlatırken camia desteğine vurgu yaptı.
Erzurumspor beraberliğinden sonra Başakşehir'le aradaki fark 8'e çıkmasına rağmen Fatih Terim umudunu kaybetti. Tecrübeli teknik adamın en büyük güvencesi ise şampiyonluktaki rakiplerinin arkasında taraftar desteği olmaması… Terim, "Şampiyonluğun en önemli üç sacayağından birisi taraftar. Başakşehir'de bu yok ama bizde var. Önümüzdeki 4 maç her şeyi çözecek" dedi. Oyuncularına, Erzurum maçı sonrası kendilerine verilen desteği de hatırlatarak, "Taraftarımız için tüm maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.
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