06 Mart 2019, Çarşamba
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Fernando, Benfica ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve daha sonraki maçlarda eksikliği fazlasıyla hissedilmişti.
Fernando bu hafta sahada
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Sol arka kas grubundan sorun yaşayan Fernando forma giyecek duruma geldi.
Kasımpaşa, Akhisar ve Erzurum maçlarında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun, takıma katılmaya başladığı öğrenilirken Terim'in de Brezilyalı oyuncuya Antalya maçında görev vermeyi planladığı öğrenildi.
Fernando, Benfica ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve daha sonraki maçlarda eksikliği fazlasıyla hissedilmişti.
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