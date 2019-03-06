06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fernando bu hafta sahada

Fernando bu hafta sahada
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Sol arka kas grubundan sorun yaşayan forma giyecek duruma geldi.

, Akhisar ve maçlarında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun, takıma katılmaya başladığı öğrenilirken Terim'in de Brezilyalı oyuncuya maçında görev vermeyi planladığı öğrenildi.

, ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve daha sonraki maçlarda eksikliği fazlasıyla hissedilmişti.
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